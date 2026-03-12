Non solo Fiorentina-Rakow: ecco il quadro degli ottavi di Conference

Giovedì sera di Conference, non solo a Firenze, ma in altre otto città europee. Fiorentina-Rakow è una delle gare degli ottavi, ma ci sono sfide più equilibrate e blasonate. Su tutte Shakthar Donetsk-Lech Poznan. I viola guarderanno con interesse soprattutto Crystal Palace- AEK Larnaca: dalla sfida tra eagles e ciprioti uscirà l'avversaria che la squadra di Vanoli, in caso di passaggio, affronterà ai quarti. Stasera in campo anche il Celje, vecchia conoscenza della Fiorentina, che se la vedrà in casa contro l'AEK Atene di Luka Jovic. Una delle favorite della competizione, lo Strasburgo (che ha concluso al primo posto la league phase), va in Croazia, per la gara-uno contro il Rijeka. In campo anche Mainz-Sigma Olomuc e altre due gare. Ecco il tabellone:

Mainz-Sigma Olomuc (h 21)

Shakhtar Donetsk-Lech Poznań (h 18.45)

Samsunspor-Rayo Vallecano (h 18.45)

Sparta Praga-AZ Alkmaar (h.18.45)

Celje-AEK Atene (h 21)

Fiorentina-Rakov (h. 21)

Rijeka-Strasburgo (h 18.45)

Le date della Conference League:

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)