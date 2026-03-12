Bucchioni: "A Cremona vittoria oppure la B sarà concreta. Kean-Milan? Via Leao"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante la trasmisione Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue valutazioni a propisito del momento delicato che sta vivendo la Fiorentina: "Ci sono delle priorità nella vita, e ora è quella di salvarsi in campionato. Oggi la coppa è meno importante, quindi serve un abbondante turnover stasera, perché le prime scelte ti servono al massimo lunedì. Lunedì devi assolutamente vincere, altrimenti la Serie B si concretizza, visto il calendario.

Kean al Milan in estate? Può essere la volta buona per la cessione di Leao. Tutti gli anni aspetti l'ultimo step di crescita, ma non arriva. Se prendi Kean, devi andare sul 4-3-3 con due esterni veri".