FirenzeViola Piccoli di nuovo titolare dopo il flop col Parma: un'altra occasione e un indizio in vista della Cremonese

Roberto Piccoli è pronto a tornare in campo da titolare dopo il flop contro il Parma. L'attaccante non segna su azione dal 18 di gennaio contro il Bologna, mentre contro lo Jagiellonia, nella partita d'andata dei play off di Conference League vinta 3-0, si è conquistato e poi ha realizzato il terzo gol viola. 4 reti totali da quando è a Firenze e un ruolo di alternativa a Kean che per il momento non hanno giustificato il grande investimento estivo che l'allora ds del club Pradè decise per la rosa da consegnare nelle mani di Pioli. Sicuramente l'alibi della poca continuità di impiego non può essere lasciato da parte, soprattutto per il ruolo di punta, ma allo stesso tempo, le prestazioni generali dell'ex Cagliari sono una delle delusioni della stagione che sta attraversando il club della famiglia Commisso.

Un occhio al futuro

Complice l'assenza di Moise Kean, che non verrà convocato per stasera e che oggi svolgerà un doppio allenamento per provare a recuperare in vista della Cremonese, proprio Piccoli dovrà aiutare la Fiorentina a sbloccare un attacco che non segna dal 114' minuto della partita contro lo Jagiellonia. Anche perché, il suo acquisto estivo era stato realizzato con l'idea di allenarlo in vista di un futuro ruolo da titolare al posto dello stesso Kean, "trasformazione" che al momento pare difficile da immaginarsi. Infatti le valutazioni sul suo conto sono già iniziate e anche se tutto verrà deciso dall'allenatore che siederà in panchina la prossima stagione (oltre alla categoria), i dirigenti stanno già preparando il terreno al mercato del futuro che potrebbe coinvolgere anche lo stesso Piccoli.

Indizio per Kean?

Ma non è certo oggi il giorno per ragionare in questi termini, anche perché, nonostante le voci degli ultimi giorni che parlavano di una potenziale esclusione dal 1' per l'ex Cagliari, alla fine Vanoli ha deciso di affidarsi a lui per provare fin da subito a mettere sui binari giusti il doppio confronto contro il Rakow. Un'indicazione che potrebbe tra l'altro far ben sperare proprio in vista della Cremonese e in chiave Moise Kean. Al momento non è possibile fare una previsione sull'attaccante della Nazionale, ma il lavoro quotidiano portato avanti in questi giorni è mirato per cerchiare in rosso la trasferta allo Zini e l'impiego di Piccoli questa sera al Franchi dà un'ulteriore speranza in tal senso.

Un'occasione da non perdere

La Fiorentina ha la necessità di ritrovare il gol e di disputare una prestazione convincente in Europa per dare entusiasmo in vista del campionato. Piccoli ha la necessità di scendere in campo per aiutare la squadra a e se stesso ad uscire da questo ormai perpetuo momento negativo. L'occasione, l'ennesima, non può essere persa.