Fiorentina-Rakow, al Franchi arriva il cugino di Haaland: ecco Jonatan Braut Brunes

Stasera la Fiorentina scende in campo al Franchi contro il Rakow alle 21:00 per la gara d'andata degli ottavi di Conference League. Il club polacco, qualificatosi direttamente agli ottavi, grazie alla seconda posizione nel maxi girone dietro allo Strasburgo, si troverà davanti una Fiorentina non al completo. Questo perché nel prossimo turno di Seria A i viola saranno ospitati allo Zini di Cremona per la sfida salvezza contro la Cremonese. Partita che vale quasi una stagione per la Fiorentina. Ora, però, prima dell'impegno di campionato, la testa deve essere alla Conference. Il neo tecnico dei polacchi, Lukasz Tomczyk al suo personale debutto europeo, potrà disporre della rosa al completo, a differenza di Vanoli. Tra i giocatori da segnalare dei polacchi c'è senza dubbio la punta di diamante, Jonatan Braut Brunes, divenuto famoso nella piazza fiorentina più per il fatto di essere il cugino di Erling Braut Haaland, centravanti del Manchester City.

Il norvegese, classe 2000, è cresciuto nel Bryne, lo stesso club dove ha iniziato a calcare i campi di calcio anche il cugino. In seguito ha vestito le maglie di: Sola, Florø, Lillestrøm e Strømsgodset, tutti club che militano nella seconda serie norvegese. Poi la stagione che cambia il suo destino come calciatore. Nel 2023 passa all'Oud-Heverlee Leuven, squadra belga dove fa una sola stagione con 6 reti a referto, prima di passare al Rakow per un milione e mezzo. Qui si mette in mostra nella prima stagione con 15 reti in 34 presenze. Ora, nel suo secondo anno in terra polacca, sta migliorando le sue statistiche stagionali con 20 reti segnate in tutte le competizioni, di queste 2 in Conference.

Stasera dunque la difesa viola dovrà essere preferibilmente al completo per arginare il norvegese, catalogato tra i più pericolosi del Rakow, e i suoi compagni di reparto che gli giocano alle spalle: Diaby-Fadiga, autore di una tripletta nel 4-1 contro il Rapid Vienna e miglior marcatore dei polacchi nella competizione europea, e Makuch, attaccante di indole difensiva che collega attacco e centrocampo.