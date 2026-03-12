Lotta salvezza, D'Aversa: "Contro il Parma il primo match-ball per restare in A"
(ANSA) - TORINO, 12 MAR - "Nell'arco di un campionato ci sono partite fondamentali, quella contro il Parma è una di queste: per noi è un primo match ball per avvicinarci alla salvezza": così il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, in vista della gara casalinga di domani contro i ducali. "In Emilia ho vissuto il mio miglior periodo da allenatore - ricorda sui quattro anni dal 2016 al 2020 in gialloblu con la cavalcata dalla C alla A - ma non c'è spazio per le emozioni, è una partita da vincere".
Il tifo organizzato però lascerà nuovamente vuote le due curve: "La situazione è questa, ci darebbero una grande mano ma noi pensiamo al campo affinché un giorno tornino a dare il loro enorme contributo" la risposta di D'Aversa sulla protesta dei supporter granata contro il presidente del club, Urbano Cairo. (ANSA).
