Il talento di Matarán brilla al Viareggio: la Fiorentina scopre il suo jolly

Due partite, due gol e un nome che ha iniziato a farsi notare. Federico Mataran, centrocampista classe 2008 della Fiorentina Under-18, è tra i protagonisti di questo avvio di Torneo di Viareggio. Prima la rete contro la Vis Pesaro lunedì, poi quella segnata ieri al Viareggio: due squilli che raccontano bene le qualità di un centrocampista moderno, capace di costruire gioco ma anche di incidere negli ultimi metri. La storia di Mataran parte da lontano. Nato a Buenos Aires, ha iniziato a giocare a calcio a cinque anni in Argentina prima di trasferirsi in Uruguay, dove a 14 anni è entrato nel settore giovanile del Defensor Sporting Club, club dai colori viola. Un dettaglio che oggi suona quasi come un segno del destino, visto che nell’estate 2024 è arrivato proprio alla Fiorentina, dopo essere stato in prova a Firenze nel dicembre precedente. Lo scorso luglio ha firmato anche il suo primo contratto da professionista.

Duttilità al potere

Centrocampista universale, Mataran può giocare da play o da mezzala, ruolo in cui mostra anche un certo feeling con il gol: le due reti al Torneo di Viareggio si aggiungono alle tre già segnate in stagione con l’Under-18 viola. L’abilità nel dribbling lo rende difficile da marcare e gli consente di creare spazi per sé e per i compagni di squadra, dimostrando una grande abilità nel manovrare in spazi ristretti. In passato è stato utilizzato anche da difensore centrale, segno di una notevole duttilità tattica. Mataran possiede passaporto uruguaiano, argentino e spagnolo (quindi è comunitario), e dopo aver giocato nelle giovanili dell’Uruguay ha recentemente scelto di rappresentare l’Argentina. Una decisione che ha anche un sapore romantico: il suo idolo, essendo nato a Buenos Aires, è Lionel Messi (anche se ad oggi, per caratteristiche, si ispira più a Busquets). E intanto, al Viareggio, il suo talento ha già iniziato a lasciare il segno. In attesa della prossima partita...