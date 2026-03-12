Moggi: "La Viola si salverà. Lo avrebbe fatto anche senza gli acquisti di gennaio"

Luciano Moggi ha parlato a TMW della lotta salvezza, concentrandosi anche e soprattutto sulla squadra viola, in questo momento 17° a +1 sulla Cremonese: "La Fiorentina si salverà. E si sarebbe salvata anche se non avesse comprato altri calciatori a gennaio. Pisa e Verona andranno giù. E l'altra può essere la Cremonese":