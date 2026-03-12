Franchi, l'esperto sul Project Financing: "Vi spiego i rischi e i vantaggi"

vedi letture

Il secondo lotto dei lavori al Franchi sarà realizzato tramite un project financing accordato tra Fiorentina e Palazzo Vecchio. Per spiegare e capire meglio la situazione La Nazione ha intervistato Andrea Grazzini, il quale, essendo esperto in diritto amministrativo e fondatore di AG Studio legale ha spiegato che "il project financing è una procedura che ha lo scopo di affidare a un operatore economico una concessione di servizio pubblico. Con la concessione il privato può realizzare e gestire un'opera pubblica, oltre che ricavarne un guadagno dal punto di vista economico.

Il privato, oltre al rischio della gestione, si assume anche il rischio di finanziamento perché reperisce sul mercato i capitali necessari a finanziare i lavori di realizzazione dell'opera".