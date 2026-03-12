FirenzeViola

Allenamento per infortunati ed esclusi dalla lista, per Kean doppia seduta

Allenamento per infortunati ed esclusi dalla lista, per Kean doppia sedutaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:18Primo Piano
di Luciana Magistrato

La Fiorentina sarà impegnata stasera nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference contro il Rakow. Non tutti i giocatori saranno però in panchina, perché infortunati come Solomon, Lezzerini e il lungo degente Lamptey, perché esclusi dalla lista come Brescianini e Rugani o perché devono semplicemente rifiatare come Fagioli. Per loro dunque la Fiorentina ha previsto un allenamento personalizzato a seconda delle esigenze. Discorso a parte per Moise Kean che svolgerà due sedute di allenamento per cercare di recuperare dall'infortunio alla tibia in vista della gara con la Cremonese. 