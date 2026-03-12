FirenzeViola
Allenamento per infortunati ed esclusi dalla lista, per Kean doppia seduta
La Fiorentina sarà impegnata stasera nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference contro il Rakow. Non tutti i giocatori saranno però in panchina, perché infortunati come Solomon, Lezzerini e il lungo degente Lamptey, perché esclusi dalla lista come Brescianini e Rugani o perché devono semplicemente rifiatare come Fagioli. Per loro dunque la Fiorentina ha previsto un allenamento personalizzato a seconda delle esigenze. Discorso a parte per Moise Kean che svolgerà due sedute di allenamento per cercare di recuperare dall'infortunio alla tibia in vista della gara con la Cremonese.
