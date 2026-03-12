Bologna-Roma, ecco le formazioni ufficiali del derby italiano in E. League

Bologna-Roma, ecco le formazioni ufficiali del derby italiano in E. LeagueFirenzeViola.it
© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport
Oggi alle 18:23News
di Andrea Giannattasio

Dopo il playoff superato contro il Brann, il Bologna di Italiano sfida la Roma in un derby tutto italiano. Entrambe le squadre hanno l'obiettivo di rialzarsi dalle rispettive sconfitte in Serie A contro Verona e Genoa e proseguire il loro cammino anche in Europa. Queste le scelte dei due tecnici per la partita valida per l'andata degli ottavi di finale:

BOLOGNA: Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ROMA: Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
 