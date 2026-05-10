Zatterstrom dopo Fiorentina-Genoa: "In Italia c'è tanta tattica, difficile vincere"

Zatterstrom dopo Fiorentina-Genoa: "In Italia c'è tanta tattica, difficile vincere"FirenzeViola.it
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Ieri alle 21:20News
di Redazione FV

Al termine della gara contro la Fiorentina (0-0 il finale), il difensore del Genoa Nils Zatterstrom interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze: "Come impressione della Serie A posso dire che c'è una qualità di calcio altissima, tanti giocatori interessanti. Vincere è sempre difficile perché c'è tanta tattica. Se mi piacerebbe restare? “Qui mi diverto molto, ma sono concentrato sul presente. Vediamo cosa succederà..."