Coppa Italia, tutto pronto per la finale: Lazio-Inter, le formazioni ufficiali
Ultimo atto di Coppa Italia, stasera alle ore 21. La finalissima dell'Olimpico vede contrapposte Lazio e Inter, che si giocano il trofeo ma stabiliranno anche le posizioni di classifica che varranno le coppe europee tramite campionato (le concorrenti "tifano" per la vittoria nerazzurra, così che il settimo posto della Serie A possa valere anch'esso l'Europa. Viceversa, con una vittoria sarebbero i biancocelesti ad entrare in Europa League e il settimo posto non varrebbe alcuna qualificazione). Queste le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, L. Martinez
Allenatore: Cristian Chivu.
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