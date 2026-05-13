Sassuolo, Muric annuncia: "Ho informato il club che non rimarrò per motivi personali"

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Arijanet Muric non difenderà più i pali della porta del Sassuolo nella prossima stagione. A decretare l'addio tra l'attuale portiere titolare neroverde e la società emiliana è stato lo stesso giocatore, in un'intervista concessa oggi a Gianlucadimarzio.com, dicendo: "Non intendo giocare per il Sassuolo nella prossima stagione. Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui. Ho informato il club che non voglio rimanere per motivi personali".

Muric in stagione ha giocato con continuità, trovando spazio in 32 partite, 6 delle quali è riuscito a concluderle mantenendo la porta inviolata. L'estremo difensore era approdato in neroverde la scorsa estate dall'Ipswich, prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Che a questo punto non verrà esercitato.