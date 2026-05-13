Poca Lazio, l'Inter vince la decima Coppa Italia: esultano anche altri club

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L'Inter alza al cielo la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0. Nel primo tempo sono gli errori a condannare la Lazio, al 14' arriva infatti l'autogol di Marusic sul tiro di Thuram mentre al 35' è Nuno Tavares che si fa rubare palla da Dumfries che trova il tap-in di Lautaro per il raddoppio. Nella ripresa la Lazio ha provato timidamente a reagire con Dia (bella parata di Martinez) e Noslin ma il risultato non cambia e l'Inter vince la Coppa Italia 2026, a tre anni da quella vinta contro la Fiorentina di Italiano.

Per i nerazzurri è la decima coppa Italia e il 'doblete' in questa stagione dopo lo scudetto. Festeggiano anche altri club con la Roma sicura almeno dell'Europa League e l'Atalanta che si consola almeno con la Conference.