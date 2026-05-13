Pupo: "Viola? Sta svanendo l'amore. Non ci sono giocatori che ti entrano nel cuore"

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Ospite di FirenzeTV, quest'oggi è stato Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Il celebre cantautore è stato intervistato per parlare soprattutto del suo legame con la Fiorentina, dopo una stagione di sofferenza con la salvezza ottenuta non più tardi di domenica scorsa: "Questa città ha bisogno di persone e giocatori che entrano nel cuore della gente, non solo in campo. Questa stagione? Mi ha fatto patire tanto. Salvarsi a due giornate dalla fine vuol dire che c'è un problema. Non so quale, ma forse sta svanendo l'innamoramento. Probabilmente si è fermato ai tempi di Antognoni. Nella Fiorentina di oggi non vedo giocatori che entrano nel cuore di Firenze".

A Pupo poi viene chiesto se avesse piacere a sentire nuovamente la celebre "Firenze Santa Maria Novella" al Franchi, quando gioca la Fiorentina: "La rivorrei io ma anche in tanti, porterebbe molta fortuna. Ha una grande positività e non so perché l'abbiano tolta. Si potrebbero anche evitare le pantomime come quelle viste col Genoa, per smezzare un punticino. Io spero fortemente che Commisso o comunque i dirigenti della Fiorentina riescano a rimettere la canzone per ogni gara che si giocherà al Franchi".