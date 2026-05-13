Qui Atalanta, tanti infortunati. Scalvini prova il rientro per l'ultima a Firenze
Altra giornata di lavoro a Bergamo, con l'Atalanta di Raffaele Palladino che si prepara a sfidare il Bologna nella penultima giornata di Serie A. Il tutto prima della partita finale, che la Dea giocherà al Franchi contro la Fiorentina tra un paio di settimane, quando l'attuale tecnico orobico tornerà a Firenze da avversario per la prima volta dalla separazione coi viola dell'estate scorsa. Sarà una partita che chiuderà il sipario sullla stagione in corso e che per l'Atalanta potrebbe essere l'ultima occasione di rivedere in campo, nell'annata che sta per concludersi, Giorgio Scalvini.
Come riferisce infatti TMW, nell'allenamento di oggi dei bergamaschi Djimsiti ha svolto un lavoro individuale sul campo mentre Kossounou solo terapie in attesa degli accertamenti strumentali delle prossime ore. Mentre per il difensore italiano, colpito da una distrazione fra il primo ed il secondo grado alla caviglia destra, la stagione rischia di essere già finita, anche se le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno con l'idea di provare a recuperarlo per l'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina.
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