ZARA, Chi prende Vlahovic fa il colpo del decennio

Nel corso del TMW News è intervenuto Furio Zara, autore Rai, che ha analizzato vari temi. Dalla sfida Milan-Juve ("in teoria arrivano meglio i bianconeri a questo appuntamento, visti gli ultimi risultati e l'equilibrio trovato") al caso Vlahovic, con il serbo sempre più nel mirino della Juventus per questa sessione di mercato. "Quello di Vlahovic sarebbe il colpo del decennio nel senso che parliamo di un cannoniere che si è distinto anche per forza e personalità. Non so se la Juve potrà prenderlo, di sicuro per i bianconeri il suo arrivo sistemerebbe tante cose e un posto Champions con lui sarebbe garantito". Sul caso Dybala invece ha detto: "Non lo vedo nella prossima stagione con la maglia della Juve ma non credo andrà all'Inter. Con i bianconeri siamo alla crisi del settimo anno: è un giocatore che va per i trent'anni e il meglio lo ha già dato. Non mi sono piaciute la dinamica della trattativa e anche lo sguardo di sfida di Dybala che è anche capitano e dovrebbe ragionare con il noi e non con l'io".