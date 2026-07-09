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Adesso è ufficiale: la Fiorentina cede a titolo definitivo Amatucci al Deportivo

Adesso è ufficiale: la Fiorentina cede a titolo definitivo Amatucci al DeportivoFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 10:37News
di Redazione FV

La notizia era nell'aria già da diversi giorni, ma adesso è anche ufficiale. Lorenzo Amatucci, centrocampista italiano classe 2004 lo scorso anno in prestito al Las Palmas in seconda divisione spagnola, è stato ceduto dalla Fiorentina a titolo definitivo al Deportivo la Coruna per circa 2,5 milioni di euro. Questa la nota ufficiale del club viola sulla cessione:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Amatucci all’ R.C. Deportivo"