Ufficiale
Adesso è ufficiale: la Fiorentina cede a titolo definitivo Amatucci al Deportivo
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La notizia era nell'aria già da diversi giorni, ma adesso è anche ufficiale. Lorenzo Amatucci, centrocampista italiano classe 2004 lo scorso anno in prestito al Las Palmas in seconda divisione spagnola, è stato ceduto dalla Fiorentina a titolo definitivo al Deportivo la Coruna per circa 2,5 milioni di euro. Questa la nota ufficiale del club viola sulla cessione:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Amatucci all’ R.C. Deportivo"
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