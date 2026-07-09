Prezzo fissato per la cessione di Gudmundsson: i viola chiedono circa 15 milioni

Prezzo fissato per la cessione di Gudmundsson: i viola chiedono circa 15 milioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:10News
di Redazione FV

Sul fronte uscite secondo quanto riportato da La Repubblica stamani, c’è da registrare l’interesse dell’Atalanta per Albert Gudmundsson, che continua ad essere tra i cedibili dopo due anni al di sotto delle aspettative passati a Firenze. L’islandese piace molto a Maurizio Sarri e da Bergamo è arrivato un primissimo sondaggio per capire gli eventuali margini della trattativa. L’ex Genoa potrebbe partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro ma, per adesso, sulla scrivania dei dirigenti viola non sono arrivate offerte ufficiali. La situazione resta da monitorare.