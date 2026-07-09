Mandas torna alla Lazio e dice: "Sono pronto". Sarà titolare?

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Christos Mandas, portiere greco della Lazio ha fatto ritorno a Formello dopo il prestito al Bournemouth, è pronto a iniziare la nuova stagione con la maglia dei biancocelsti in attesa di sviluppi di mercato con anche la Fiorentina accostata all'estremo difensore. Ma con la cessione di Ivan Provedel all'Inter, il portiere greco è destinato a partire da titolare e questa mattina ha preso parte al primo giorno di raduno, svolgendo le consuete visite mediche.

All'uscita dal centro sportivo, Mandas si è intrattenuto con i tifosi presenti, concedendo foto e autografi. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se si sentisse pronto per la nuova avventura ha risposto con sicurezza: "Sì, sempre". Poi ha commentato anche la sua esperienza in Premier League con il Bournemouth: "È stato bello, ma non è come qui". Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.