Yamal infiamma Real-Barcellona: "Rubano e si lamentano sempre"

Lamine Yamal, a due giorni dal Clasico, ha già iniziato a far parlare di sè. La stella blaugrana, durante una partita di Kings League ha dichiarato, con tono scherzoso, a Ibai Llanos, streamer tifoso dei blancos, che il Real Madrid ha una brutta reputazione: "Rubano e si lamentano sempre..." ha detto ridendo.

Il classe 2007 ha poi aumentato la dose, quando Llanos ha affermato che al Bernabeu non sarà semplice segnare, dicendo: "L'ultima volta che abbiamo giocato al Bernabeu è finita 4-0". Queste parole sono state un campanello d'allarme per il giornalista Roberto Gomez, che ha incitato il Barcellona a intervenire, per evitare che ciò riaccada.