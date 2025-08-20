Vranckx pronto a tornare in Italia, ma non alla Fiorentina: andrà in prestito al Sassuolo

Aster Vranckx alla fine tornerà a giocare in Serie A dopo l'esperienza di qualche anno fa nel Milan, ma non lo farà con la maglia della Fiorentina. Il centrocampista, a lungo cercato dei viola in passato, vestirà la maglia del Sassuolo. Secondo Sky Sport infatti, il centrocampista verrà ceduto dal Wolfsburg alla squadra neroverde in prestito oneroso con diritto di riscatto. 