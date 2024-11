VOLLEY, Domenica c'è Bisonte-Roma: le info per i biglietti

Sarà un fine settimana di grande sport a Firenze: al Pala Wanny domenica in campo 'Il Bisonte'. L'Azzurra Volley Firenze sfida la Roma Volley Club in uno dei match più delicati dell'ottava giornata della Serie A Femminile di pallavolo. Decimo in classifica, il Bisonte deve raddrizzare la stagione e affronta l'Acqua e Sapone Roma, in questo momento tredicesima a quattro punti di distanza. Biglietti disponibile su Viva Ticket e appuntamento domenica 17 novembre, ore 17 al Pala Wanny, per un pomeriggio di grande volley!