Non ci sono più dubbi, Brozovic vola in Qatar: ha firmato con l'Al Sadd

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Marcelo Brozovic non tornerà in Italia, a questo punto non ci sono più dubbi. Come riporta TMW, il centrocampista croato ha firmato nelle scorse ore il contratto che lo legherà per una stagione all'Al Sadd, società qatariota che gli assicurerà uno stipendio da 10 milioni di euro per questa stagione, più un'opzione - unilaterale per il club - che potrebbe prolungargli l'accordo per un altro anno. L'idea iniziale era quella di ritornare in Italia, ma sempre con un ingaggio molto alto visto che aveva guadagnato 100 milioni in tre stagioni in Arabia Saudita.

C'era una proposta dell'Al Ittihad tra i 7 e gli 8 milioni di euro, ma a quel punto Brozovic ha deciso di cambiare campionato nonostante tra i vari club che avessero tentato il giocatore ci fosse anche la Fiorentina che però offriva troppo poco. A breve ci sarà l'ufficialità.