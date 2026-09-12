"Se rinasco voglio fare il prefetto", Lucarelli nei guai con la Procura Federale

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Il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli finisce nel mirino della Procura Federale per alcune frasi pronunciate ieri in conferenza stampa sul divieto di trasferta dei tifosi amaranto a La Spezia, imposto dalla prefettura della città ligure.

A domanda Lucarelli aveva risposto: "Preferisco non fare troppi commenti, ma dico soltanto una cosa: se rinasco, voglio fare il prefetto o il questore! Prendo il mio stipendio, non vado a cercare rogne, tengo tutti a casa e ho fatto il mio lavoro. Poi ci sono le coppe europee, arrivano tifosi da fuori a fare danni nelle nostre città ma divieti lì non ne vedo...".

Secondo l'Ansa (non ci sono però comunicazioni ufficiali al momento) tali parole ora sono al vaglio del procuratore federale Chiné che avrebbe aperto un'indagine nei confronti dell'allenatore del Livorno per valutare se le frasi abbiano violato il codice di giustizia sportiva, in particolare i principi di lealtà e correttezza, oltre al divieto per i tesserati di esprimere giudizi lesivi della reputazione di organi istituzionali.