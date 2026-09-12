Ausilio sulle orme di Paratici? Ci pensa il Tottenham di De Zerbi (ancora a secco di gol)
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Il Tottenham di Roberto De Zerbi dopo 4 giornate è a due punti (17esimo posto in classifica) e ancora senza gol all'attivo (5 quelli subiti, oggi invece ha fatto 0-0). Il club sta però lavorando all'arrivo di un nuovo direttore sportivo che avrebbe individuato ancora dalla serie A, dopo Fabio Paratici. Si tratta infatti di Piero Ausilio che nei giorni scorsi ha interrotto il proprio rapporto lavorativo con l'Inter ed pra potrebbe seguire le orme dell'attuale direttore sportivo della Fiorentina che proprio a febbraio di quest'anno ha lasciato il Tottenham per approdare al club di Commisso.
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