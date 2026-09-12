Colpaccio Cagliari, Mendy e l'ex Maldini strappano 3 punti all'Atalanta
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Colpaccio del Cagliari che espugna Bergamo e strappa i tre punti all'Atalanta di Sarri, portandosi a 9 punti in classifica: 1-2 il risultato finale. Mendy (al terzo gol in A, tutti contro la Dea) al 19' sblocca la gara a favore dei sardi, ma Scamacca al 41' riporta l'Atalanta sull'1-1. Nella ripresa, al 61', dopo un gol annullato a Mendy per fuorigioco, Maldini riporta il Cagliari in vantaggio su rigore per un tocco di mano in area di Kolasinac. Al 76' Samardzic ha l'occasione più ghiotta per il pareggio ma il tiro colpisce il palo e il risultato non cambia.
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