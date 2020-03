VLAHOVIC, Potevo fare più gol. Firenze bellissima

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato alla pagina Instagram "Gli autogol": "Sto bene sto bene. È tutto tranquillo. Sono stati giorni particolari, tutti sappiamo quanto sono difficili queste situazioni ma devo ringraziare tutti per i messaggi arrivati. Sono stati tanti e mi hanno fatto davvero piacere".

Il fantacalcio?

"Capisco tutto, mi hanno spiegato i miei compagni di squadra. È un gioco molto importante e molto bello, ci sto giocando e mi sto divertendo. In alcuni momenti è difficile, in altri veramente divertente".

I sei gol?

"Potevo farne anche di più secondo me, ma anche la cifra attuale è ottima".

Firenze?

"Mi sto trovando benissimo. Firenze è una città bellissima e anche la gente qui è molto affettuosa, sono molto legati ai giocatori ed è molto bello giocare qui".

La foto in cucina?

"Ho fatto una foto solo per i follower.. Sinceramente ho difficoltà anche a tagliare il pane, volevo vedere solo quanta gente era sveglia. Però volevano venire tutti a casa mia e non va bene ora".

La cucina italiana?

"Quando sono arrivato in Italia ho preso qualche kilo in più rispetto alla Serbia, quindi vuol dire che la cucina qui è più buona. Comunque la cosa più bella è quando ti cucina la mamma".

Giocare contro Ibrahimovic?

"È stato veramente un sogno. Una situazione incredibile, era tutto quello che immaginavo. È stato veramente un momento speciale per me. Ho visto il video che ha fatto per beneficienza stamani e ho sorriso".

Altri giocatori a cui mi ispiro?

"Non ho mai visto Van Basten dal vivo, ma lui mi piace molto. Come anche Ronaldo. L'obiettivo è arrivare al loro livello: ho cominciato a giocare per questo. Per arrivare ad alti livelli".

Che musica ascolto?

"Musica serba, molto. Ma in questo momento ascolto soprattutto trap e rap italiano. Ascolto tutto quello che ascoltano i giovani in Italia".

Il gol al San Paolo?

"Uno stadio mitico con una squadra e una tifoseria mitica. È stato veramente molto bello, anche perché abbiamo vinto ed ero molto contento".

Più duro il derby di Belgrado o Fiorentina-Juventus?

"Contro la Juve ho giocato solo una volta a Torino. Siccome sono cresciuto con l'idea del derby di Belgrado, per ora devo dire Partizan-Stella Rossa. Anche perché quando giocavo io si giocavano lo Scudetto. Però so benissimo quanto è importante a Firenze la partita contro la Juventus".

Champions con la Fiorentina o Mondiale con la Serbia?

"Domanda difficilissima. Devo dire tutte e due".

Il giocatore più forte con cui ho giocato?

"Devo dire Ribery. Anche se in squadra ci sono tanti giocatori forti".

Quello avversario?

"Direi Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo".

Cutrone?

"Sta bene".