VITALE, Terrei Chiesa e Castrovilli: troppo importanti

Il direttore sportivo Pino Vitale ha così parlato a TuttoMercatoWeb.com del mercato che aspetta la Fiorentina, cominciando nella sua valutazione su Chiesa e Castrovilli: "La Fiorentina ha un Presidente ambizioso, che dice giustamente di non voler fare la comparsa. Se vuol fare una squadra forte come penso, deve tenere i giocatori migliori. Chiesa, perché è troppo importante e lo stesso vale per Castrovilli. Poi Amrabat, Pulgar, Kouamé, è un bel progetto che sta nascendo. Su questi ragazzi deve costruire il suo futuro".

E davanti?

"Punterei più su Vlahovic, mi piace più di Cutrone. Da uomo mercato dico Vlahovic".