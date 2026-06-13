Tra Favasuli e Viery, passando per Dodo: si incrociano le strade per gli esterni di Viola e Roma
Costantino Favasuli resta nel mirino della Roma. A tornare sulla notizia emerse nei giorni scorsi è il Corriere dello Sport-Stadio di oggi, ribadendo che i giallorossi devono sì costruire una squadra per la Champions, ma anche puntare sui giovani per per abbassare il monte ingaggi attuale. Per questo motivo la Roma non perderà di vista il focus under 24, quello che nelle ultime due stagioni ha orientato gli investimenti allo scopo di abbassare sotto quota 100 milioni il monte ingaggi.
Dai sondaggi per Favasuli («l’interesse delle big mi fa piacere», ha detto il terzino del Catanzaro) all’interesse manifestato per Savona, l’ex Juve ora al Nottingham: anche per le fasce, dove Gasp chiede un altro titolare da alternare a Celik e Wesley, si sta ragionando su un profilo con questo pedigree. Un occhio resta vigile inoltre sulla difesa: dal Brasile è stato proposto Viery, centrale classe 2005 del Gremio, valutato tra i 7 e gli 8 milioni e cercato anche dalla Fiorentina, da cui i giallorossi continuano a monitorare Dodo.
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