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13 giugno 2001, l'ultimo trofeo viola: la Fiorentina celebra sui social il trionfo in Coppa Italia

13 giugno 2001, l'ultimo trofeo viola: la Fiorentina celebra sui social il trionfo in Coppa ItaliaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:43News
di Redazione FV

Attraverso i suoi canali social, la Fiorentina celebra i venticinque anni dalla Coppa Italia del 2001, ancora oggi ultimo trofeo sollevato dai viola nella loro storia. Il 13 giugno 2001, infatti, la squadra capitanata da Rui Costa pareggiava per 1-1 (reti di Milosevic e Nuno Gomes) al Franchi contro il Parma nella finale di ritorno, dopo la vittoria per 1-0 all'andata in casa ducale con rete proprio di Paolo Vanoli, allenatore uscente di questa Fiorentina, e si laureava Campione della Coppa Italia.

Al triplice fischio partì la festa, con la formazione di casa che alzava al cielo il trofeo per la sesta volta nella sua storia. Ecco il post: