Dalla Turchia, il Besiktas di Italiano mette nel mirino Mandragora
Voci dalla Turchia su un possibile interessamento del Basiktas per Rolando Mandragora. Secondo quanto riporta uno dei quotidiani turchi più diffusi, Sozcu Gazetesi, il club allenato da Vincenzo Italiano avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Fiorentina. Da capire le intenzioni della società viola a proposito della eventuale cessione del classe 1997. Per adesso si parla solo di una richiesta di informazioni del Basiktas, più avanti chissà.
La volontà di Mandragora
Ricordiamo che il giocatore non ha mai spinto per l’addio, e anzi si trova molto bene a Firenze dove continuerebbe volentieri la sua avventura a fonte di un progetto interessante e di un trattamento adeguato. Mandragora ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina lo scorso settembre, ed è valido fino al giugno del 2028 con opzione per l’anno successivo. Guadagna circa 1,8 milioni di euro a stagione più bonus. Il club lo valuta almeno 10 milioni.
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