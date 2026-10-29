Dai viola al Milan e alla Juve: quasi 500 mln di mercato in tre. Con troppi problemi

Fiorentina, Juventus e Milan stanno vivendo un momento complicato, con risultati al di sotto delle aspettative nonostante gli ingenti investimenti effettuati durante il mercato estivo. A tornare sul tema è TMW, con un approfondimento di oggi in cui analizza le tre rispettive situazioni.

La Juventus ha speso 168,3 milioni di euro, seguita dal Milan con 166,6 milioni e dalla Fiorentina con 149,2 milioni. Il totale raggiunge così quota 484,1 milioni, una cifra importante che, almeno finora, non ha prodotto i risultati sperati.

La situazione più preoccupante riguarda proprio la squadra viola, ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere. A destare perplessità è anche il mancato impatto di diversi nuovi acquisti: nella sfida contro l'Inter, infatti, il centrocampo della Fiorentina era composto esclusivamente da giocatori già presenti in rosa nella passata stagione.

Anche Juventus e Milan sono chiamate a reagire, con le rispettive guide tecniche alle prese con una pressione crescente. Per tutti e tre i club diventa fondamentale riuscire a valorizzare gli investimenti estivi e ritrovare continuità di risultati, evitando che una stagione nata con ambizioni importanti si trasformi in una delusione.