Marelli: "Il rigore non fischiato tra Troilo e Davis ricorda quello di Valdepenas su Thuram"
Luca Marelli, intervenuto su Dazn, ha fatto il punto sugli episodi arbitrali più discussi delle partite di ieri in Serie A, soffermandosi anche sulle decisioni prese durante Parma-Udinese. In particolare, l’ex arbitro ha commentato il mancato penalty per il contatto tra Troilo e Davis, trovando delle analogie con quanto accaduto in Inter-Fiorentina, in occasione del fallo di Valdepenas su Thuram:
“Ricorda molto Inter-Fiorentina, con il fallo di Valdepenas su Thuram. I due giocatori si trattengono, ma a fine azione Troilo non guarda più il pallone. È un calcio di rigore molto evidente, che in campo si può anche perdere, ma il VAR è nato per questi episodi. Per quanto riguarda il rigore assegnato, invece, bisogna dire bravo a Massa, in posizione perfetta”.
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