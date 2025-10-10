Nuova idea FIFA, il mondiale del 2034 potrebbe svolgersi nel 2035: ecco il motivo

Oggi alle 18:50News
di Redazione FV

C'è una nuova idea in casa FIFA e sarebbe quella di replicare quanto fatto in Qatar nel 2022, spostando la competizione in un periodo più favorevole dal punto di vista climatico. In particolare l’edizione del 2034, che è in programma in Arabia Saudita, potrebbe slittare al 2035. Il motivo è anche religioso, vista la concomitanza con il mese del Ramadan, che nel 2034 cadrà tra novembre e dicembre.

L’ipotesi più concreta, come riportato da The Athletic prevede dunque un torneo disputato tra gennaio e febbraio 2035. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa, ma la direzione è chiara: la FIFA è pronta a rivedere le proprie abitudini storiche pur di garantire condizioni di gioco ideali e rispetto dei contesti culturali