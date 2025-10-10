Ibrahimovic non considera Pioli: "L'ultimo scudetto Leao lo ha vinto da solo"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, società proprietaria del Milan, ha concesso un intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dello scudetto 2021-2022 e di Rafael Leao, nel mirino delle critiche in casa rossonera dopo le ultime prestazione. Queste le sue parole: "C'è un allenatore, se posso aiutare senza disturbare lo faccio. Ma non vai sopra l'allenatore, lo metti solo in difficoltà. Io posso essere più amico di lui dei giocatori, poi sono sempre Ibra con l'esperienza di Ibra. A Torino ero nello spogliatoio ed erano tutti arrabbiati, pure Allegri, perché si poteva vincere. E anche Leao.

Ricordiamoci che durante la preparazione era il migliore, poi è stato fuori un mese e deve tornare in forma. Chiaro che ci aspettiamo la magia, perché Leao è magia! Parleremo sempre di lui, perché è uno dei giocatori più forti del mondo. L'ho visto ragazzino, ora ha due figli: è un percorso. Io sono diventato maturo a 28 anni. E comunque quando abbiamo vinto lo scudetto posso dire che lo ha vinto da solo...".