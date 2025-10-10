Gattuso verso l'Estonia: "Un onore guidare questo gruppo. Domani sarà dura"

Il commissario tecnico dell'Italia, Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domani contro l'Estonia, gara valida per il percorso di qualificazione al Mondiale: "Non bisogna guardare la classifica… Ci sono ancora 12 punti a disposizione, pensiamo alla partita di domani senza pensare alla Norvegia. Sarà una sfida difficile la nostra, pensiamo a noi e vedremo cosa succederà in Norvegia". Sulle richieste fatte alla squadra ha poi aggiunto: "Dobbiamo annusare il pericolo, non sottovalutare la partita, perché sarà dura.

Anche a Bergamo ne abbiamo avuto la prova che pur con tante occasioni poi devi segnare. Il gruppo mi piace perché lavora con intensità e serietà, hanno sguardi positivi e stanno bene insieme. Poi c'è la partita… E' un onore guidare questo gruppo".