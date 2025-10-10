Mkhitaryan e il rapporto con Mourinho: "Mi scriveva tutte le sere per dirmi di andare via"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è tornato a parlare nel suo nuovo libro del suo ex tecnico ai tempi del Manchester United José Mourinho. L'armeno ha raccontato la discussione che ha portato alla rottura con il portoghese: "Un giorno in allenamento gli dissi: 'Mi stai criticando da un anno e mezzo, da quando sono arrivato al Manchester United'. Mourinho a quel punto mi chiamò 'me**a' e lì ho perso la pazienza. Gli dissi: 'Sei una me**a. Una me**a enorme'. Lui mi mandò via e mi disse che non voleva più vedermi. Questa scena segnò la definitiva rottura".

Mkhitaryan ha poi sottolineato come il tecnico portoghese gli scrivesse ogni sera per convincerlo ad andarsene: "Durante l'allenamento, l'allenatore non mi rivolgeva la parola, rimaneva in silenzio. Ma ogni sera mi mandava un messaggio su WhatsApp: 'Miki, per favore vattene'. Rispondevo con lo stesso copia e incolla: 'Me ne vado se trovo la squadra giusta, altrimenti aspetto l'estate'". Alla fine l'addio si concretizzò nel gennaio 2018, quando Mkhitaryan passò all'Arsenal e Alexis Sanchez fece il percorso inverso