Vranckx sull'esperienza al Milan con Pioli: "Ho migliorato le mie doti difensive"FirenzeViola.it
Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Aster Vranckx, centrocampista del Sassuolo ed ex obbiettivo di mercato anche della Fiorentina, ha concesso una lunga intervista ai canali ufficiali del club neroverde durante la quale ha parlato della sua precedente esperienza in Italia al Milan, allora allenato da Stefano Pioli: "Ho imparato molto tecnicamente, perché venire in Italia la prima volta non è facile. Devi imparare la lingua.

Poi gli italiani sono molto coinvolti nelle tattiche difensive, dovevo sicuramente abituarmici, ma è stata una bella esperienza. Penso che mi abbia aiutato a migliorare le mie doti difensive, ci passavamo molto tempo e sono veramente grato per questo".