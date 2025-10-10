Altra vittoria dell'Italia U21: 4-0 alla Svezia, in rete Berti (ex viola). 83' per Ndour
L'Italia Under 21 del CT Silvio Baldini continua a vincere e lo fa con un 3-0 senza storia rifilato alla Svezia dei pari età grazie ad un primo tempo perfetto. Gli azzurrini chiudono infatti la prima frazione sul 3-0 che sarà poi arrotondato con un quarto gol nei minuti di recupero per altri tre punti in vista della qualificazione al prossimo europeo di categoria. A segno due volte Pisilli su azione, mentre gli altri due gol vengono segnati su calcio di rigore: il primo da parte di Camarda con uno scavetto, il secondo da Berti, ex calciatore anche della Primavera della Fiorentina oggi al Cesena.
Buona la prova di Cher Ndour che ha giocato più di 80 minuti ed è sempre più leader della squadra giovanile dell'Italia. Sostituito da Dagasso all'83'.
