FirenzeViola Comuzzo non al meglio, lascia il ritiro dell'Under 21

vedi letture

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, nei giorni scorsi è stato convocato dal ct dell'Under 21 Silvio Baldini. Il giocatore, che ieri è uscito perché non stava bene ("ha mal di stomaco" ha spiegato Pioli che lo ha sostituito nell'intervallo con Kouadio), si è regolarmente presentato a Tirrenia (come mostra la foto di FirenzeViola) ma ha poi lasciato il ritiro degli azzurrini proprio perché non stava ancora bene. Dopo essere stato sottoposto alle visite dei medici federali è stata così presa la decisione di farlo tornare a casa. Al suo posto è stato convocato Guarino dell'Empoli.