Ex viola, Gilardino candidato numero 1 alla panchina del Monza: contatti
Un ex viola potrebbe finire al Monza. Secondo quanto riporta Sky Sport il club brianzolo ha iniziato a muoversi per individuare il nuovo allenatore, che potrebbe essere Alberto Gilardino. Dopo che Paolo Bianco ha espresso la volontà di non proseguire sulla panchina biancorossa ci sarà un cambio di guida tecnica. La dirigenza sta valutando diversi profili in queste prime fasi di riflessione, con l’obiettivo di definire tutto entro breve.
Gilardino tra i nomi in lista
Tra i nomi presi in considerazione c’è quello di Alberto Gilardino, che rappresenta una delle prime idee per la panchina e con cui il Monza ha iniziato i primi colloqui. Vedremo se il confronto tra le parti porterà a qualcosa di concreto già nei prossimi giorni, sta di fatto che Gilardino è un nome forte per il futuro della squadra brianzola.
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