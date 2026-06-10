La figura del direttore sportivo, Goretti ne parlerà in un incontro in Umbria

vedi letture

Il direttore sportivo braccio destro di Paratici alla Fiorentina, Roberto Goretti, è vicino al rinnovo con il club viola ma intanto lunedì sarà protagonista ad un incontro, nella sua Umbria, dove si parla proprio del ruolo del direttore sportivo nel calcio moderno. L'incontro che si svolgerà a Pistrino (appunto in provincia di Perugia) nel Nuovo Cinema Smeraldo alle 18.30 è organizzato dall'associazione One For Eleven, presieduta da Maurizio Falcinelli.

Goretti parlerà dell'evoluzione del ruolo di direttore sportivo

L'evento appunto sarà incentrato sul ruolo del direttore sportivo, una figura sempre più centrale nella costruzione e nella gestione delle società calcistiche, ma offrirà anche l'opportunità di ripercorrere la lunga e significativa carriera di Goretti, prima da calciatore e successivamente da dirigente, tra Perugia, Cosenza, Reggiana e poi alla Fiorentina dove ha assunto le vesti di ds nel momento più difficile per la squadra viola.

La soddisfazione degli organizzatori

Grande soddisfazione viene espressa dal presidente di One For Eleven, Maurizio Falcinelli, che sottolinea il valore dell'iniziativa: «Per la nostra associazione è motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter ospitare una personalità del calibro di Roberto Goretti. Parliamo di un professionista che ha vissuto e vive il calcio ad altissimi livelli, sia sul campo sia nei ruoli dirigenziali, costruendo un percorso fatto di competenza, passione e risultati. Sarà un'occasione preziosa per ascoltare direttamente la testimonianza di uno dei protagonisti del calcio italiano contemporaneo e per approfondire un ruolo complicato ma fondamentale come quello del direttore sportivo».