Obiettivi, su Costantino Favasuli c'è anche il Sassuolo di Aquilani
Sky Sport si sofferma su Costantino Favasuli, obiettivo di mercato della Fiorentina oltre che ex giocatore viola. L’emittente informa che sul terzino del Catanzaro c’è un altro club di Serie A: si tratta del Sassuolo di Alberto Aquilani, che nelle ultime ore si sarebbe interessato chiedendo informazioni al club calabrese per rinforzare la propria retroguardia.
Il Sassuolo vuole accontentare Aquilani
I neroverdi stanno iniziando a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione per cercare di portare dei pupilli del nuovo allenatore. Aquilani ha già lavorato con il giocatore classe 2004 proprio nell'ultima stagione di Serie B. Dunque il tecnico sarebbe più che contento di poter riabbracciare un giocatore che stima e con cui si è trovato bene nel suo percorso pregresso.
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