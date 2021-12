VIOLA, Caccia ai 3 punti: i pronostici dei siti di scommesse

L’attuale inizio di stagione della Fiorentina è sicuramente tra i più positivi, merito, soprattutto, delle idee e della mentalità portata dal nuovo tecnico Vincenzo Italiano: un allenatore in grado di raggiungere la promozione in Serie B con il Trapani nella sua prima panchina in un campionato professionistico e, successivamente, artefice della storica promozione in Serie A dello Spezia, centrando con i liguri anche un’importante salvezza nella passata stagione.

La Fiorentina, dopo aver lottato in queste ultime stagioni nella parte bassa della classifica, finalmente si ritrova ad occupare posizioni consone al blasone e alla storia di questa grande società; attualmente la viola si trova al sesto posto valido per l’accesso alla nuova Conference League e a pari punti con i rivali bianconeri. Sicuramente l’uomo in più in questo avvio di campionato è Dusan Vlahovic, in testa alla classifica dei marcatori con 13 gol e al centro di numerose voci di mercato vista l’imminente scadenza a giugno 2022 del suo contratto.

IL PRONOSTICO SUL PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO

Nell’anticipo di sabato pomeriggio, gli uomini di Italiano si troveranno di fronte la Salernitana in cerca di disperati punti salvezza. Una partita che sulla carta sembra facile, ma nasconde tante insidie; viola che non dovranno sottovalutare l’avversario e rimanere concentrati per tutti i 90’ minuti. I favori del pronostico sono tutti per la Fiorentina secondo i principali siti di scommesse sul calcio (vedi qui), che danno pochissime chance ai campani, anche per quanto riguarda un pareggio. Ci si aspetta una partita dove i viola potranno segnare almeno tre reti mentre sarà difficile che la Salernitana riesca ad impensierire la difesa toscana.

I PRECEDENTI

Quello di sabato sarà il sesto incrocio in campionato tra Fiorentina e Salernitana all’Artemio Franchi di Firenze. Una sfida che torna a distanza di 17 anni dall’ultimo precedente che risale al campionato di Serie B 2003/2004. Il bilancio dei precedenti della Salernitana in casa della Fiorentina è decisamente a favore della formazione gigliata: dal 1939 al 2004, i Viola hanno sempre battuto i campani tra le mura amiche. Una situazione che rende ancora più improbabile un successo esterno da parte degli uomini di Colantuono.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella viola confermato Terracciano in porta, Dragowski sta ancora ultimando il recupero dall’infortunio muscolare di inizio ottobre e non c’è intenzione di affrettare i tempi del rientro. In difesa ballottaggio tra Odriozola e Venuti (quest’ultimo in grado di garantire una maggiore copertura nella zona che sarà presidiata dall’ex di turno Ribery). A centrocampo ballottaggio tra Maleh (uno dei migliori nella partita contro il Bologna) e Duncan. In attacco certo del posto Vlahovic mentre sarà lotta a quattro tra Saponara, Callejon, Nico Gonzalez e Sottil per occupare le due fasce d’attacco.

Nei campani mister Colantuono dovrebbe tornare a schierare la difesa a quattro con il rientro di Gagliolo dal 1’ minuto e con l’impiego di Ranieri e Veseli come terzini. In regia dovrebbe essere confermato Di Tacchio con ai suoi lati Lassana Coulibaly e Kastanos (in ballottaggio con Schiavone per una maglia da titolare). Nel tridente dovrebbe ritrovare il posto da titolare Bonazzoli che insieme a Ribery sosterrà Simy (leggermente in vantaggio su Djuric per partire dall’inizio).

Una vittoria permetterebbe alla viola di continuare la striscia positiva di risultati ma soprattutto di non perdere le distanze dalla zona europea che vede cinque squadre (Atalanta, Juventus, Fiorentina, Roma e Lazio) racchiuse in nove punti. Diversi sono i bookmakers che prevedono una qualificazione europea da parte della Fiorentina, data anche come possibile outsider nella lotta al quarto posto valevole per la partecipazione alla prossima Champions League.



Dall’altro lato ci sarà una squadra che, come dicevamo, è alla ricerca di punti salvezza per cercare di abbandonare l’ultimo posto in classifica a quota otto punti. Attualmente la parte bassa vede sette squadre (Udinese, Sampdoria, Venezia, Spezia, Cagliari, Genoa e Salernitana) racchiuse in otto punti; un distacco che da qui sino alla fine del campionato può essere colmato. Interessante sarà vedere all’opera l’ex di turno Frank Ribery tormentato da vari infortuni durante le sue stagioni a Firenze. Francese che è stato inserito dai siti di scommesse sul calcio tra i potenziali marcatori del match insieme al nigeriano Simy (già a segno all’Artemio Franchi nella passata stagione con la maglia del Crotone).