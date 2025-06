Vieri sugli attaccanti italiani: "Con Kean e Retegui non avremmo problemi per 15 anni"

L’ex attaccante della Fiorentina Christian Vieri ha parlato a Italian Football Podcast. Queste le sue parole sugli attaccanti italiani, tra cui Kean: “Perché l’Italia non produce più attaccanti di livello mondiale? Non lo so. Quando ero in Nazionale, avevamo io, Inzaghi, Del Piero, Baggio, Montella, Totti, Casiraghi, Zola, Vialli, Ravanelli, Mancini, avevamo molti numeri 9 e 10. Ora abbiamo aolo Kean e Retegui. Sono due attaccanti molto bravi.

Se giocano insieme sono molto pericolosi. Kean è un attaccante fenomenale, un centravanti fenomenale. Retegui, in area di rigore, è molto bravo. È un killer. Quindi con questi due giocatori, non abbiamo più i problemi per i prossimi 10-15 anni”.