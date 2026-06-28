Al via i sedicesimi dei Mondiali con Canada-Sudafrica: le formazioni

Al via i sedicesimi dei Mondiali con Canada-Sudafrica: le formazioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Il Mondiale entra nella fase ad eliminazione diretta dopo la fine della fase a gironi. Stasera a Los Angeles alle 21 al via la prima sfida tra Canada (primo paese ospitante i Mondiali a giocare fuori dai propri confini) e Sudafrica. Ecco le formazioni ufficiali della sfida: 

Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, okon, Mbozaki, Modiba; Mokoena, Sithole; Moseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa. CT: Broos.
Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. CT: Marsch