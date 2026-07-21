Via Bianco e Distefano, ora Braschi, Deli e Bertolini: le offerte per i giovani

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Mentre le operazioni in uscita dei big potrebbero entrare nel vivo soltanto nelle prossime settimane, la Fiorentina continua a muoversi sul fronte dei giovani. Come scrive La Nazione, il club viola ha definito due cessioni legate a giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile: Alessandro Bianco e Filippo Distefano hanno infatti lasciato Firenze a titolo definitivo.

Bianco, centrocampista classe 2002, è passato al Modena per una cifra intorno al milione di euro, mentre Distefano si è trasferito all’Empoli per 250mila euro, con la Fiorentina che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Un’operazione che, grazie ai bonus, potrebbe arrivare a raddoppiare la cifra iniziale. Restano invece in uscita, ma con la formula del prestito, alcuni protagonisti della Primavera campione d’Italia: tra questi Riccardo Braschi, seguito da Modena e Catanzaro, Lapo Deli, nel mirino dell’Empoli, e Gabriele Bertolini, cercato da Sambenedettese e Livorno.