Verso Fiorentina-Bologna, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti

La prossima gara in campionato della Fiorentina sarà quella di Milano a San Siro contro il Milan, ma la giornata seguente vedrà i ragazzi di Pioli tornare a giocare al Franchi di fronte ai propri tifosi per il derby dell'Appennino contro il Bologna. In tal senso la Fiorentina ha pubblicato sui propri canali ufficiali le modalità di vendita dei biglietti per la gara.

I tagliandi saranno disponibili dalle ore 12:00 del 16 ottobre, acquistabili sia nella versione biglietto Intero sia in quella Promo Generazione Viola, validi in tutti i settori locali. Per quanto riguarda invece la Curva Ferrovia, la vendita dei biglietti Intero sarà attiva solo presso il Fiorentina Point a partire dalle 15:00 di giovedì 24 ottobre. Per ulteriori informazioni è possibile contattare fiorentinapoint@acffiorentina.it. La vendita dei biglietti del settore Ospiti, identificato nel settore di Curva Esterna (CE1) a capienza ridotta, è momentaneamente sospesa in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti.