Supercoppa Italiana, ammenda di 10 mila euro ad Allegri per le offese ad Oriali

Supercoppa Italiana, ammenda di 10 mila euro ad Allegri per le offese ad OrialiFirenzeViola.it
Oggi alle 18:20
di Redazione FV

Dopo quanto successo nella semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli, con gli insulti rivolti da Massimiliano Allegri nei confronti del team manager azzurro Lele Oriali, è arrivata in merito alla questione la nota ufficiale del giudice sportivo che comunica la multa inflitta al tecnico livornese: "Ammenda di €10.000,00 Allegri Massimiliano (Milan): per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".