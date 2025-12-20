Supercoppa Italiana, ammenda di 10 mila euro ad Allegri per le offese ad Oriali
Dopo quanto successo nella semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli, con gli insulti rivolti da Massimiliano Allegri nei confronti del team manager azzurro Lele Oriali, è arrivata in merito alla questione la nota ufficiale del giudice sportivo che comunica la multa inflitta al tecnico livornese: "Ammenda di €10.000,00 Allegri Massimiliano (Milan): per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".
